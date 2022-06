Voetbaljeugdkamp bij BLC: ‘Het was knallen geblazen om het voor elkaar te krijgen’

Dat weet Eva van den Hout zeker. Zij is eind maart met vier andere vrijwilligers begonnen met de voorbereidingen voor het voetbalkamp waarvoor zich in totaal ruim zeventig vrijwilligers inspannen. ,,Voor de organisatiecommissie was het knallen geblazen om alles voor elkaar te krijgen. Maar het is gelukt. Ook om er per team twee of drie hulpouders bij te krijgen’’, zegt Van den Hout die benadrukt dat de voorzitter en de jeugdcoördinator ‘begeleiden waar nodig’. De organisatiecommissie is ook blij met studenten van het Koning Willem I College die assisteren bij allerlei (voetbal)spelletjes.