Voetballer OJC Rosmalen krijgt voet in gezicht en raakt ernstig gewond tijdens vriendentoernooi

MAREN-KESSEL/ROSMALEN - Het 27-jarige slachtoffer van een ernstig ongeluk op het Mennus voetbalfestival in Maren-Kessel is Sam van Doremalen van het eerste elftal van OJC Rosmalen. De verdediger werd zaterdagmiddag na een ongelukkige botsing per traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis.

Real-Lunet-trainer Glenn Simon was aanwezig op het toernooi in Maren-Kessel. Hij werkte in het verleden enkele jaren met Van Doremalen bij Lunet uit Vught. ,,Sam kreeg in een kopduel een voet in zijn gezicht. Hij probeerde een lage bal te koppen. Het zag er meteen heel ernstig uit.” Hij werd met spoed per traumahelikopter naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Van Doremalen is inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg. De centrumverdediger is bij kennis en wordt om het uur wakker gemaakt. De OJC-verdediger zou zondagmiddag met zijn team strijden om lijfsbehoud in de derde divisie. Die thuiswedstrijd tegen Hoogland gaat door en is afgetrapt om 14.00 uur.

Finale Mennustoernooi afgelast

De finale van het jaarlijkse voetbaltoernooi Mennus is afgelast. Van Doremalen speelde op het toernooi in Maren-Kessel met een samengesteld vriendengroepje. Na het ongeval werd geschokt gereageerd in de groepsapp van Real-Lunet, weet Simon. ,,Jongens vroegen zich meteen af hoe zoiets mogelijk is. Sam lag heel goed in onze groep. Die jongen wilde het liefst altijd.”