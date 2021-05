Voice Senior-winnaar Jimi Bellmartin uit Vught overleden: ‘Hij was soul in alle opzichten’

Soullief­heb­bers opgelet: The Voice Senior-win­naar Jimi (70) uit Vught gaat theaters in

5 april VUGHT - Winnaar van The Voice Senior, Jimi Bellmartin, gaat met een negenkoppige soulband de theaters in. Met de show Best of Soul Classics brengt de 70-jarige Vughtenaar een eerbetoon aan de grootste soulhanden.