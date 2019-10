Volgende week dagelijks acties van boeren bij Brabants provinciehuis

Column Buurt Aarstherto­gen­laan: ‘Mooi stuk groen bezet is met prefab lelijkheid’

11:44 Za 19 okt. Achterkamertjespolitiek, geen goed onderzoek en woningen die in waarde kelderen. De buurt is woedend nu er langs de Aarsthertogenlaan een ‘mooi stuk groen bezet is met prefab lelijkheid’. Of, nou ja, dé buurt? Enkele bewoners deden hun beklag.