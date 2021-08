Volgt Brabant de primeur van Friesland? Geleiderails plaatsen langs de N65 zonder bomen te kappen

Mijn Lieven Dochter, audiowande­ling over buitenech­te­lij­ke vrouw uit Den Bosch met blauw bloed

3 augustus DEN BOSCH - ‘Mijn lieven dochter’. Dat is de toch ietwat bijzondere titel van een nieuwe stadswandeling in het centrum van Den Bosch. De ‘lieve’ dochter is de in 1482 geboren Barbara Disquis. Er stroomde ooit blauw bloed door haar aderen. Ze kwam namelijk ter wereld in Den Bosch na een ‘avontuurtje’ met de Bossche weduwe Disquis en Keizer Maximiliaan van Oostenrijk.