Volkstuinvereniging Pastoor Barten 80 jaar: ‘Steeds meer dertigers ontdekken lol en voordelen van een volkstuintje’

MOP krijgt het niet voor elkaar tegen Bloemen­daal

20:10 MOP is er niet in geslaagd promotie naar de hoofdklasse te bewerkstelligen. In de derde en laatste wedstrijd volgens het 'best of three'-principe leed de equipe onder leiding van het duo Ageeth Boomgaardt-Maartje Paumen een pijnlijke 3-0 nederlaag tegen Bloemendaal.