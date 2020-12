Volksuniversiteit Den Bosch loopt leeg: flink snoeien in cursusaanbod en op zoek naar een ander pand om te overleven

DEN BOSCH - De Volksuniversiteit Den Bosch verkeert in zwaar weer. Het aantal cursisten liep de laatste jaren al terug en die trend is door corona alleen maar versterkt. Om overeind te blijven, neemt het bestuur nu een aantal ingrijpende maatregelen.

Zo wordt er flink gesnoeid in het cursusaanbod voor volgend jaar. ,,In de eerste helft van 2021 kunnen we slechts een zeer beperkt programma aanbieden’’, meldt Bart Louwers, bestuursvoorzitter van de Volksuniversiteit (VU) Den Bosch, in een brief aan alle cursisten.

Of lopende cursussen - en dan met name de taalcursussen - volgens planning afgerond kunnen worden, is nog maar de vraag. Dat geldt ook voor een nieuwe cursus die geprogrammeerd staat en waarvoor zich al voldoende cursisten hebben aangemeld. Alle andere activiteiten gaan sowieso niet door.

Weg aan de Havensingel

Ook is inmiddels duidelijk dat de Volksuniversiteit afscheid gaat nemen van haar pand aan de Havensingel. Een jaren 50-gebouw - de vroegere kleuterschool van de Clarissen - dat qua onderhoud niet het goedkoopste is.

,,We werken aan een plan voor VU Den Bosch in een nieuwe vorm met een beperktere personele bezetting en met dezelfde bezieling. Een harde boodschap die we met pijn in ons hart geven.’’

De Volksuniversiteit bestaat 95 jaar en trok in haar goede jaren ruim 3000 cursisten per jaar, verdeeld over zo'n 300 cursussen. De laatste jaren is dat aantal teruggelopen, en die trend wordt nog eens versterkt door de coronacrisis. Het steunpakket van de Rijksoverheid is volgens het bestuur ontoereikend.

,,In dit nieuwe cursusjaar zien we een kwart minder inschrijvingen en als stichting zonder reserves kunnen we binnenkort niet meer aan onze betalingsverplichtingen voldoen.’’