Volop vertrouwen in plan nieuw Theater aan de Parade

De vlag uit bij Ouwestomp! Veteranen blijven tien jaar zitten waar ze zitten

10:31 DEN BOSCH - Normaal gesproken hangt de vlag altijd wel uit bij veteranencentrum Ouwestomp in Den Bosch. ,,Maar nu dus driedubbel’’, jubelt voorzitter Jeroen Stam. Of er wat te vieren valt? Zeker, want na jaren van onzekerheid is er plots duidelijkheid. Het centrum zit in ieder geval nog voor de komende tien jaar in hun onderkomen op het voormalige voetbalcomplex van RKJVV aan De Fuik.