Voltallige Bossche oppositie pleit voor nieuwe kans De Poort

De voltallige oppositie in de Bossche gemeenteraad wil dat het bestuur van jongerencentrum De Poort in Maaspoort nog één kans krijgt. Ze dringt daarop aan in een discussienotitie die op woensdag 21 april wordt behandeld in raadscommissie sociaal.

Quote Een juridisch conflict hangt in de lucht Oppositie gemeenteraad De notitie volgt op het besluit van het Bossche college om de subsidie aan de Stichting Jeugdwerk Maaspoort, die De Poort beheert, met ingang van 1 april stop te zetten. Een onderzoek wees volgens het college uit dat het nieuwe stichtingsbestuur onvoldoende functioneert en dat de samenwerking met andere organisatie in Noord niet goed van de grond komt.

In de notitie schetsen de oppositiepartijen hoe het kan verkeren: ,,In december 2019 stond Jongerencentrum De Poort bekend als een succesformule. Met vijfenzestig jongeren die zelf de sleutel hadden, honderden activiteiten en duizenden bezoekers", schetsen zij. ,,In december 2019 kreeg de Poort daarom nog te horen dat ze voortaan niet jaarlijks maar driejaarlijks subsidie kregen.”

Periode van onzekerheid en protest

Maar hoe anders was het een jaar later. De Poort kwam in 2020 in de problemen toen de gemeente twee gedetacheerde jongerenwerkers bij de Poort weghaalde om ze bij andere organisatie terug te plaatsen. Daarna ontstond een periode van onzekerheid en protest. In juli 2020 sprak de gemeenteraad uit dat ook de Poort een taak in het jongerenwerk in Noord moet houden, ‘volgens de vertrouwde werkwijze waarbij vrijwilligers en jongeren van de Poort zoveel mogelijk zelf beslissen over de organisatie’.

In november trad een nieuw bestuur aan dat uiteindelijk niet op steun van de gemeente kan rekenen. B en W willen een aantal bestuurders vervangen; de jongeren mogen wel aanblijven. Het liep uit op wederom een conflict. Een juridisch conflict hangt in de lucht, signaleert de oppositie. ‘Maar is deze weg écht de weg die we willen bewandelen?’

Volgens de oppositie is de ontstane situatie niet enkel en alleen aan De Poort te wijten. Ze pleit er darom nu voor om het verleden te laten voor wat het is en een nieuwe start te maken. Woensdag zal blijken of ook de collegepartijen daarvoor voelen.