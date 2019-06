Volwassenen en baby drie kwartier vast in lift garage JBZ

De parkeergarage en lift zijn niet in beheer van het ziekenhuis, maar van Parking & Protection. In de garage is daarom altijd iemand van dit bedrijf aanwezig. Toen bekend was dat de lift blokkeerde hebben beveiligers van het JBZ en de technische dienst gekeken of ze het euvel konden verhelpen, maar zij kregen de liftdeur niet open. Omdat de liftmonteur nog onderweg was, heeft Parking & Protection de brandweer gebeld om de mensen uit de lift te halen.