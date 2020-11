Vonk tussen rasechte Bosschenaren sloeg over in... Den Bosch

Bitterbal van de gemeente ligt De Bossche Groenen zwaar op de maag

26 november DEN BOSCH - De discussie had moeten gaan over intensieve veeteelt en biodiversiteit in Den Bosch. Maar het aanbieden van een bitterbal bij feestjes van de gemeente degradeerde het onderwerp. ,,Ik zeg het misschien een beetje badinerend, maar ik kan me niet voorstellen dat er een motie komt over bitterballen op een receptie’’, besloot Annemarie Hoog Antink (D66) de discussie.