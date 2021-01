Voor aanrijdingen Churchilllaan en Visstraat celstraf en ontzegging rijbevoegdheid opgelegd: ’Onoplettend’

Trouwen voelde als vrijheid voor diamanten paar uit Den Bosch

15 januari DEN BOSCH - Joke Brouwer was nog geen twintig jaar oud toen ze Koos Blummel ontmoette tijdens een avondje dansen. Hij was anders, kwam niet uit de buurt. Hij had iets speciaals en daar wilde ze meer van weten. Ze had op dat moment nog geen idee dat deze man de rest van haar leven aan haar zijde zou staan. Nu weet ze wel beter. Het echtpaar viert op 14 januari zijn diamanten huwelijksjubileum.