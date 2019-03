Voor de derde keer dit jaar brand in cel in PI Vught

Hoe het kon dat de gedetineerde in zijn cel een brand kon stichten is niet duidelijk. De medewerkers waren in zelf instaat de brand te blussen. De cel is daarna nog nagekeken door de brandweer. De gedetineerde is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Al drie keer eerder dit jaar brak er een brand uit in een cel in de PI in Vught. 25 januari stak een gedetineerde van de psychiatrische afdeling iets in brand in zijn cel. Op 7 januari was een ook al een aangestoken brand in een van de cellen.