Voor de eerste keer samen het podium op: muzikaal gezin Peijnenborgh bij Noten op de Noen in Helvoirt

World Press Pho­to-tentoon­stel­ling in Den Bosch trekt ruim 9000 bezoekers

10:24 DEN BOSCH - Ruim 9000 mensen bezochten de afgelopen drie weken de World Press Photo-tentoonstelling in Willem Twee in Den Bosch. Dat zijn er vijfhonderd meer dan vorig jaar, toen de internationale fototentoonstelling voor het eerst neerstreek in Den Bosch.