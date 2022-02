Voor de studie gekomen, voor de stad gebleven

Da's wel mooi: de32-jarige Ralph Geers werkt in zijn geboorteplaats Oosterhout als strategisch adviseur van het college van B en W. Hij kwam op zijn achttiende naar Den Bosch, voor zijn studie bestuurskunde, en is blijven plakken. Woonde in de Bossche binnenstad, maar inmiddels met zijn vrouw Cécile in de Abdijenbuurt in de wijk Maaspoort. Geers raakte (,,net als veel jongeren in die tijd’’) geïnteresseerd in de politiek door Pim Fortuyn en meldde zich bij de VVD. Na een paar gesprekken binnen de lokale afdeling kwam Geers in 2010 in de gemeenteraad.