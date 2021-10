Voor flipperkasten en Pacman hoef je niet naar Amerika: The Game Box opent deuren in Den Bosch

DEN BOSCH - Ouderwets zakjes gooien zoals op de kermis, racen op een motor of spelen op een retro flipperkast of Pacman spelcomputer. Gamefanaten kunnen sinds vrijdag terecht bij de nieuwe speelhal The Game Box aan de Marktstraat in Den Bosch.

Lou (8) en haar verkering Teun (8) stuiteren door de arcadehal heen. Een spel waarbij je met water moet schieten is Teuns favoriet. Lous voorkeur gaat naar het spel waarbij je Minions (kleine, gele animatiewezens) die door gaten omhoog komen, met een hamer op hun kop moet tikken.

De moeder van Lou, Elkie Deenen uit Den Bosch, bekijkt het tafereel met een lach op haar gezicht. ,,We wonen hier vlakbij, dus we lopen er vaak langs”, vertelt ze. ,,Afgelopen week was er buiten een bouwvakker bezig. ‘Meneer wanneer gaat het open?’, vroegen ze.”

Volledig scherm Een deel van de spellen in de nieuwe arcadehal The Game Box in Den Bosch. © Roel van der Aa

En dus zijn Lou en Teun op de eerste dag dat The Game Box open is, van de partij. Teun heeft zelfs speciaal voor de gelegenheid zijn Mario-pak aangetrokken. ,,Ik weet wel waar hun zakgeld voortaan heen gaat", zegt Deenen.

Clown Down is ultieme favoriet

Eigenlijk zou de arcadehal zo'n maand geleden al openen. Door het wereldwijde tekort aan zeecontainers en fabrieken in Amerika en China die gesloten bleven door corona, waren niet alle spellen op tijd in Den Bosch. Dus werd het een maandje later. Aan de gezichten van Lou en Teun te zien, was het het wachten waard.

,,Het concept van de arcadehal is overgewaaid vanuit Amerika", vertelt Kim Hollands, mede-eigenaresse van de The Game Box een Amerikaans concept. Ze laat de spellen in de ondergrondse hal zien. ,,We hebben er hier zo'n zeventig.” Ze wijs naar drie apparaten op een rij. ,,Deze spellen, waarbij mensen zo hard mogelijk moeten boksen, doen het altijd goed", vertelt ze.

De ultieme favoriet van bezoekers in alle vestigingen van The Game Box - dat zijn er overigen vier, binnenkort vijf - is Down the Clown, waarmee met rode balletjes op clowns moet worden gegooid.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Down the Clow, het meest populaire spel bij The Game Box. © Maartje Spieksma/Brabants Dagblad

Twee uur rijden

Maar ook fans van basketbal, schietspellen of airhockey zullen zich hier goed vermaken. Die fans blijken overigens voor zestig procent te bestaan uit jongeren. De andere veertig procent zijn vooral jonge kinderen en hun ouders.

Quote Spellen waarbij mensen zo hard mogelijk moeten boksen, doen het altijd goed Kim Hollands, Mede-eigenaresse The Game Box

,,Maar er zijn ook echte arcadehal-fans. Donderdag bij de VIP-opening waren er mensen die wel twee uur hadden gereden. Die komen dan vooral voor de retro spellen.”

Geurstokjes of Pokémonkaarten

Spelen gaat overigens met een pasje waar je geld op zet. ,,Je scant je pasje bij het spel dat je wilt spelen om het te activeren.”

Kinderen tot twaalf jaar kunnen voor een vast bedrag een uur onbeperkt spelen. ,,Ik heb zelf een zoontje van zes en ik zou het doodzonde vinden als hij per ongeluk dat pasje verkeerd scant en zijn tegoed meteen weg is", vertelt Hollands.

Tekst gaat verder onder foto

Volledig scherm Bezoekers die punten verdienen tijdens het spelen, kunnen ze hier inruilen. © Maartje Spieksma/Brabants Dagblad

Vanwege corona komen er momenteel even geen ouderwetse tickets uit de automaten, de punten die je wint worden op je pasje bijgeschreven. En die kun je dan weer inruilen voor een knuffel, Lego, of als je echt behendig bent zelfs geurstokjes van Rituals. Of net als Teun: voor Pokémonkaarten. ,,Die heb ik al wel honderd thuis!”