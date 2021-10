Voor Paul is het leven zo simpel nog niet; soms zou hij de wereld even uit willen zetten

DEN BOSCH - We zijn massaal gevaccineerd en dus we staan weer in de file, gaan weer naar kantoor en zoeken weer drukte op. Maar voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is vol al snel té vol. Je mag op het eerste oog dan niets zien aan Paul van Gellecom uit Den Bosch, maar in zijn hoofd stormt het. En dat maakt deze beperking soms knap lastig.