André Stikkers (66) haast zich naar beneden. Het is dinsdagochtend, nog vóór negenen. Een vrachtwagen komt de boekenkasten aanvullen. ,,Dinsdag komen de meeste boeken binnen en we hebben het dit jaar nog drukker dan in het Jeroen Bosch-jaar. Veel mensen blijven deze vakantie in Nederland en dat merken we aan het aantal dagjesmensen dat van buiten de provincie naar Den Bosch komt. En voor sommigen is een boekhandel net een snoepwinkel, hè. In veel kleinere steden heb je dit soort winkels niet meer, dan horen we dat die mensen het hier prachtig vinden.”