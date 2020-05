Voor velen is vissen in coronatijd zo gek nog niet

DEN BOSCH - Nu velen al wekenlang over zeeën van tijd beschikken, worden ook nieuwe liefhebberijen ontdekt. Wat te denken van een potje vissen? Legio beginners hebben zich al gemeld aan het water. 'De 1,5 meter is vrijwel altijd gewaarborgd’.

Een zweem van regen hangt in de lucht boven het Fortwiel op Orthen, een van de drie viswateren waar de leden van hengelsportvereniging De Grote Karper zich mogen uitleven. Kort daarna barst een bui in alle hevigheid los.

The Destroyer

In plaats van schuilen in een 'visserstent' die is opgezet aan de oever van de plas bivakkeert de 15-jarige Gianni Souwer tot aan z'n middel ín het ijskoude water. ,,Ik heb hem!", roept de zoon van tweevoudig K1-kampioen Andy Souwer alias The Destroyer.

Joekel van een vis

Met 'hem' bedoelt-ie een two tone schubkarper, een joekel van een vis die liefst veertien kilo blijkt te wegen. ,,Ik zit in de derde van het Van Maerlant. Doordat ik nu niet naar school kan, heb ik veel tijd voor karpervissen. Een leuke bezigheid, kan ik zeggen. Ben onlangs lid geworden van deze vereniging. Het gaat goed. Dit is niet de eerste grote jongen die ik aan de haak heb geslagen", vertelt hij trots. ,,Komende nacht blijf ik in de tent, da's pas écht een avontuur."

Volledig scherm Vissers Johan van Brunschot en rechts Ronnie Schellekens in de buurt van Boxtel. © Marc Bolsius

Een eind verderop zitten nog méér karpervissers bij hun tent. Arjan van Osch en zijn maat Rowie van Namen hebben op goed geluk hun werphengel uitgegooid. Van Osch: ,,We vissen met boilies, deegbolletjes in meerdere kleuren en smaken. De Bossche bollen zijn beroemd, wist je dat er ook Bossche boilies bestaan? Soms gebruiken we tijgernootjes als aas. Een iets andere soort dan je misschien gewend bent. Zodra je deze gaat eten, ben je geheid op het verkeerde feestje beland."

Vergunningen

De kleurrijke voorzitter Ad Kemps houdt een oogje in het zeil. ,,Ik let erop of iedere visser de juiste vergunning op zak heeft. Op dit moment hebben we zo'n 450 leden. De laatste tijd zijn er vanwege de crisis flink wat bijgekomen; in verhouding veel jeugd. Vissen wordt als een rustgevende hobby ervaren, iets waar men nu eindelijk tijd voor heeft. Maar nóg belangrijker: de 1,5 meter is vrijwel altijd gewaarborgd", onderstreept Kemps. ,,Ik moet er meteen aan toevoegen dat tot nu toe is gebleken dat de meeste 'coronavissers' alléén bij mooi weer in actie komen."

Volledig scherm Vissers aan het Fortwiel op Orthen: Rowie van Namen, Rachel Pippel, Ad Kemps en Arjan van Osch met husky Zorro © Chris Korsten

Nieuwe leden

Een belrondje leert dat andere Bossche clubs de afgelopen periode eveneens volop nieuwe leden hebben mogen begroeten. ,,Bij ons zeker een stuk of vijftig. Vorig jaar hadden we nog een ledenstop, die is opgeheven", aldus Fons Delmée, voorzitter van HSV 's-Hertogenbosch.

Het moge duidelijk zijn dat de hengelsportzaken momenteel overuren draaien. Opmerkelijk genoeg zijn er slechts een paar in de regio. ,,Ik verkoop vooral veel startersetjes, bestaande uit een vaste stok met een tuigje. Ach, vissen kun je zo duur of goedkoop maken als je wilt", weet Maurits Kuijs, eigenaar van online shop Fishing-Direct uit Rosmalen, en voormalig Nederlands kampioen snoekbaarsvissen in rivieren.

Volledig scherm Opa Piet Opstraat legt de door Gianni Souwer gevangen two tone schubkarper op de weegschaal. Jongere broer Keano en vader Andy alias The Destoyer delen de trots. De karper blijkt 14 kilo te wegen. © Chris Korsten

Ondanks de enorme toename zijn bij dierenwelzijnorganisaties nog geen meldingen binnengekomen van misstanden rondom de recreatieve visvangst die doorgaans gekenmerkt wordt door het principe van 'catch&release'.

Mooi weer

Onno Terlouw, hoofd communicatie van Sportvisserij Nederland, heeft cijfers die keihard illustreren hoezeer de hengelsport nu floreert. ,,De toename is echt overduidelijk. Daar zijn meerdere redenen voor. Om te beginnen was het wekenlang mooi weer ... niet zozeer goed weer om te vissen, maar wel om lekker buiten te zijn. Wat je ook ziet is dat veel mensen die een tijd niet gevist hebben hun hobby weer oppakken. En ze nemen vaak hun kinderen mee."

Volledig scherm De 15-jarige Gianni Souwer, zoon van K-1 legende Andy, heeft in Orthen een joekel van ene vis, een 14 kilo wegende two tone schubkarper, aan de haak geslagen. Hij was wel even genoodzaakt in het ijskoude water te springen om de vis op het droge te krijgen... © Chris Korsten