Vooral Syriërs, Turken, Eritreeërs en Afghanen komen in noodopvang bij Autotron te zitten

Komende maandag en dinsdag komen de eerste vluchtelingen naar de opvang toe. ,,Dat is de grootste groep. Op maandag 7 maart komt de laatste groep naar de noodopvang toe en dan hebben we de maximale capaciteit wel bereikt", zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Vanaf maandag gaat ook de tijd van maximaal één jaar in dat de noodopvang functioneel is. In totaal kan de opvang 300 asielzoekers aan.