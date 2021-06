Vooral zwart-wit scoort in fotowedstrijd Coudewater: Van Dooren en Haarbosch winnen

‘Bouw nieuwe duurzame Lidl in Den Bosch west kan dit jaar nog beginnen’

23 juni DEN BOSCH - De eerste schop voor een nieuwe duurzame Lidl aan de Oude Vlijmenseweg in Den Bosch gaat, als het aan de gemeente ligt, dit jaar nog de grond in. Volgens wethouder Roy Geers hebben ‘de bewoners die bezwaar hadden het beroep bij de Raad van State tegen het plan voor een nieuwe Lidl in Den Bosch West ingetrokken’. Er wordt inmiddels al ruim vijf jaar over de plannen gesproken.