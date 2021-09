Voorbereidingsdag voor brugklassers: boeken kaften, gezond eten en boxzen

Rob Lathouwers overleden, geliefde hockey­scheids­rech­ter in Nederland én Pakistan

2 september VUGHT - Oud-internationaal scheidsrechter Rob Lathouwers (69) is afgelopen maandag overleden aan een hartstilstand. Lathouwers floot op twee Olympische Spelen, negen Champions Trophy's, één WK en ontving de Golden Whistle van de internationale hockeybond. Daarnaast is hij niet alleen geliefd in de Nederlandse hockeywereld, maar ook in de Pakistaanse.