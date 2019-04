Voorjaarsnota: Geld voor bouwhal Oeteldonk, DTV, station en binnenstadsring, geen geld voor Sint-Jansmuseum

Over 2019 stevent Den Bosch eenmalig af op een tekort van 3,75 miljoen, zo blijkt uit de nota. Dat heeft te maken met de tekorten in het parkeerfonds die zijn ontstaan na het bouwen van de parkeergarage Sint-Jan. De 6,5 miljoen euro wordt dit jaar eenmalig uit de pot algemene middelen gehaald. De jaren daarna houdt de gemeente wel dik twee miljoen euro over op de begroting, zo is de verwachting. Ook structureel is er overigens een tekort met de parkeerexploitatie, maar dat probleem wordt later dit jaar nog opgelost met een nieuw raadsvoorstel, zo kondigde Hoskam aan.