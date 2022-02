Voorlopig geen ijspret in Sportiom

Zwempara­dijs Sportiom opent fors later, maar wél met spectacu­lai­re glijbaan

DEN BOSCH - Liefhebbers van Aqua Fun, het zwemparadijs in Sportiom, moeten nog even geduld hebben. De opening van het gerenoveerde recreatieve zwembad is met twee maanden uitgesteld, van 1 oktober naar 1 december. Mede door het coronavirus is de planning uitgelopen. ,,Maar we voeren alle plannen uit die we voor ogen hadden", zegt Willem-Jan Vrolijk, projectmanager Sportiom namens de gemeente.

19 september