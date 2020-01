Voormalig architect Gerard Wijnen (89) overleden: een ‘Lieve bikkel’ met een harde en een zachte kant

‘Lieve bikkel’ komt er boven de rouwadvertentie van Gerard Wijnen (1930-2020) te staan. Twee woorden die precies vangen hoe hij was volgens zijn zoon Miel Wijnen. ,,Wat hij in zijn kop had, had hij niet in zijn kont en dat liet hij duidelijk merken. Als je parallel met hem liep, was er niks aan de hand. Dan was het een schat van een man. Mensen trokken zich aan hem op.’’