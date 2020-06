Voormalig verpleegkundige JBZ aangehouden: ‘Grote risico’s voor patiënten’

De verdachte controleerde patiënten en mogelijk diende hij ze ook medicatie toe, zonder dat hij beschikte over kwalificaties om deze handelingen te mogen verrichten. Dit is strafbaar gesteld in de wet BIG. Samen met Bureau Opsporing en Boete van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt door de politie strafrechtelijk onderzocht of zijn handelen en/of nalaten schadelijk is geweest voor patiënten of het ziekenhuis.