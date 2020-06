Voormalige Mariakerk tijdelijk in gebruik als afscheidscentrum ‘Kropholler’

VUGHT - De voormalige rooms-katholieke kerk Maria Middelares aller Genaden, oftewel Mariakerk, in Vught is tijdelijk omgedoopt tot ‘gebouw Kropholler’. Vanaf 1 juli neemt Bijnen Uitvaartzorg het rijksmonument in gebruik als locatie voor afscheidsdiensten.

De huidige afscheidsruimte van Bijnen, in het uitvaartcentrum aan de Wolfskamerweg, is vanwege de coronamaatregelen te klein. ,,Daar kunnen we maximaal 25 mensen ontvangen, met inachtneming van de ‘1,5 meterregel’”, verklaart afscheidbegeleider Igor Bijnen. ,,Dus zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve locatie.”'

Anderhalve meter

Bijnen mag het kerkgebouw in principe huren tot 1 november. ,,Hier kunnen we met gemak en op veilige afstand van elkaar honderd mensen kwijt. We willen de ruimte ook beschikbaar stellen aan collega-ondernemers. Ook die zullen denk ik problemen hebben met het plaatsen van een grote groep op anderhalve meter afstand.”

Quote Een plek voor iedereen met een hele bijzondere sfeer en uitstra­ling Igor Bijnen, Bijnen Uitvaartzorg

De voormalige kerk is sfeervol heringericht met op de vloer kleurrijke tapijttegels en aan de muur, op de plek voorheen de kruiswegstaties hingen, bijpassende kunstwerken. Vlak voor het voormalige altaar staat nu een groot scherm met erachter een bescheiden horeca-voorziening. Bijnen: ,,Ook een hapje en een drankje na de dienst is hier mogelijk.”

Ongeacht religie

Bijnen is in zijn nopjes met de unieke kans om in het rijksmonument weer afscheid te kunnen nemen van overledenen. ,,Ongeacht religie of afkomst. Een plek voor iedereen met een hele bijzondere sfeer en uitstraling. De bakstenen, houten spanten, glas in lood, het is echt een gebouw met karakter.”

Volledig scherm De voormalige Mariakerk is tijdelijk ingericht als afscheidscentrum. © Olaf Smit

De kerkklok van de bijna 90 jaar oude Mariakerk staat overigens nog steeds op vijf minuten voor twaalf. Symbolisch om niet te vergeten dat het kantje boord was voor de kerk. Het had geen jaar langer moeten duren of de kerk had ruim twintig jaar geleden vanwege de bouwvallige staat afgebroken moeten worden.

Kunst en cultuur

De kerk werd aan de eredienst onttrokken en grondig gerenoveerd. Afgelopen jaren werd het gebouw met regelmaat gebruikt voor kunst- en cultuuruitingen. Zo vonden er vorig jaar uitverkochte voorstellingen plaats van Studio Orka, tijdens Theaterfestival Boulevard. In de toekomst komen er mogelijk appartementen in de kerk.

Quote De kans dat dit een permanente locatie wordt, is heel erg klein, dat is veel te duur Igor Bijnen, Bijnen Uitvaartzorg

De naam 'Kropholler’ verwijst naar de architect die in 1933 het pand ontwierp in opdracht van pastoor Houben. ,,Je kunt hier een afscheid houden wat je echt bij blijft. Máár we hebben het tijdelijk in gebruik, vanwege de coronaperikelen. De kans dat dit een permanente locatie wordt, is heel erg klein. Dat is veel te duur.”