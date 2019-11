Voorstanders van Zwarte Piet maken zich op voor 'vreedzaam’ protest op Markt in Den Bosch

Vanaf 18 uur verzamelen de voorstanders van Zwarte Piet zich. Vanaf 19 uur is er een kort programma bij een podium op de Markt, waarbij er onder meer een fotomoment is ingeruimd. Zo wil de organisatie laten zien hoeveel voorstanders van Zwarte Piet er zijn in Den Bosch.

Het is niet duidelijk hoeveel mensen er komen. De Facebookpagina van het evenement telt 1700 likes. De organisatie hoopt dat er uiteindelijk een paar honderd komen. Verder moeten er onder meer Zwarte Pieten rondlopen. Ook hebben enkele Bosschenaren al hun spandoeken gedeeld op social media, met teksten als ‘Bosschenaren willen Zwarte Piet, roetveegpieten willen we niet'.

Volledig scherm Programma van de pro zwarte pieten bijeenkomst © Pro Zwarte Piet

De demonstratie is met opzet een paar dagen voor de intocht gepland, vertelde de organisatie eerder. ,,De intocht zelf vind ik daar niet de plek voor. Dat is een dag waarbij de kinderen voorop staan. Ik wil niet dat dat escaleert", stelde organisator Danny van der Horst. Bij de intocht is er wel een tweede demonstratie aangekondigd. Den Bosch Kan Het, een lokale afdeling van Kick Out Zwarte Piet, protesteert die dag tegen het feit dat er nog altijd Zwarte Pieten rondlopen.