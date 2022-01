Voorstelling over hoe vrouwen zich door de oorlogsellende van Kamp Vught heen zongen

Grote Kerk bestaat 200 jaar: ‘We zijn een open kerk, maar het was een gesloten club’

DEN BOSCH - De deuren staan vaak wagenwijd open. Dat is typerend voor de openheid en toegankelijkheid van de Grote Kerk aan het Bossche Kerkplein. Zondag wordt gevierd dat het gebouw 200 jaar geleden in gebruik werd genomen. ,,We zijn een open kerk. Een kerk van en voor de stad. Maar in het begin was het een gesloten en dichte club.’’

6 januari