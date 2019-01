Vooruitkijken is een opgave voor een Bosschenaar

Video Demonstra­tie in rechtbank Den Bosch: advocaten leggen werk neer om betaalbare rechtshulp

10:52 DEN BOSCH - Advocaten in het hele land leggen woensdagochtend drie kwartier het werk neer, omdat ze willen dat rechtshulp voor iedereen toegankelijk blijft. De actie, met onder meer een demonstratie in de rechtbank in Den Bosch, is een reactie op plannen van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om de stijgende kosten van de rechtshulp te beteugelen.