Voorzitter Klösters stapt op bij voetbalclub Zwaluw VFC in Vught

Den Bosch stevent af op ballonnen­ver­bod

9:33 DEN BOSCH - Het lijkt er sterk op dat een meerderheid van de Bossche gemeenteraad een ballonnenverbod wil. Een groot aantal partijen is het eens met De Bossche Groenen die een dergelijk verbod via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wil afdwingen. De groene fractie vindt het onvoldoende dat de gemeente het oplaten van milieubelastende ballonnen wil ontmoedigen. Zeker na het in de lucht laten vliegen van 500 ballonnen afgelopen zaterdag bij het najaarscongres van de VVD in Den Bosch.