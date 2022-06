Voorzitter WHC Wezep: ‘We laten OJC Rosmalen echt niet voor de schade opdraaien’

Extra recher­cheurs in Brabant voor verkrach­tin­gen en aanrandin­gen: zedenzaken blijven maar binnenko­men

EINDHOVEN - Om te voorkomen dat de politie verzuipt in de onophoudelijke stroom aan zedenzaken, springen in Oost-Brabant opnieuw extra rechercheurs bij. Maar er moet structureel iets veranderen. ,,Want het aantal meldingen gaat niet meer afnemen.”

22 juni