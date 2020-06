Vossenklemmen op plek waar kinderen en honden spelen: 'Wie zet nou zoiets uit?’

De Wit en Mike van Zwieten volgen sinds april de verwikkelingen van de vossenfamilie die zich niet ver van de woonwijk heeft genesteld. In alle vroegte of in de avondschemering konden ze met wat geluk de roofdiertjes spotten. Met geluk, want ze zijn erg schuw. Zeker moedervos is enorm op haar hoede als er jongen zijn. De jonge vosjes zelf zijn meer onbevangen en nieuwsgierig. Die hebben zich een aantal keren op de foto laten zetten of filmen.