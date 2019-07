Vraag voor politierechter: Wie reed er nou met 'n slok op zónder rijbewijs in de sloot?

DEN BOSCH - Is het opofferingsgezindheid of liegt de verdachte er flink op los? Daar probeerde politierechter Bernsen achter te komen toen zij tijdens een rechtszitting in Den Bosch te maken kreeg met een 52-jarige verdachte uit Eindhoven. Hij stond terecht voor het rijden onder invloed van alcohol. En dan ook nog eens zónder rijbewijs.

De politie nam op 15 oktober 2017 poolshoogte bij een auto die in Best in een sloot was beland. Agenten troffen de Eindhovenaar aan die zei achter het stuur te hebben gezeten. Het duurde niet lang of de politie ontdekte dat de man geen rijbewijs had en teveel alcohol had gedronken: namelijk vijf keer meer dan maximaal is toegestaan.

‘Een vreemd verhaal’

Maar een tijdje later meldde een andere man zich bij de politie. En óók hij beweerde dat hij achter het stuur had gezeten van die auto; en dat zijn Eindhovense vriend dus had gelogen. ,,Een vreemd verhaal. Ik snap er niks van. Waarom zou u uzelf opofferen, terwijl u weet dat u geen rijbewijs heeft en op dat moment teveel had gedronken?’', zegt de officier van justitie.

,,Ik deed het uit goodwill. Mijn vriend had het moeilijk. Toen het gebeurde, was hij net zijn huis kwijt.’' Dat zegt de Eindhovenaar die vertelt dat hij als passagier in een auto reed achter de auto die in de sloot belandde. Daar reageert de rechter meteen op. Zij vertelt dat de politie op de plaats van het ongeluk heeft gesproken met een getuige. En die vertelde een lange man met getatoeëerde armen te hebben gezien bij de gestrande auto. ,,Dat zou u weleens kunnen zijn geweest’', zegt de rechter tegen de man die vertelt dat hij bijna twee meter lang is. En wat de tatoeages betreft? Dankzij een T-shirt is te zien dat de verdachte rijkelijk is voorzien van ingespoten inkt.

60.000 euro schuldig

Bij het bespreken van de persoonlijke omstandigheden zegt de man te moeten leven van een uitkering. Ook is hij door een faillissement zo’n 60.000 euro schuldig aan de Belastingdienst. Houden de officier van justitie en de rechter rekening met deze omstandigheden?

Daar lijkt het wel op. Hij hoeft in elk geval géén boete te betalen. Zoals geëist vonnist de rechter 25 uur taakstraf voor het rijden onder invloed van alcohol. Daar komt twaalf uur bij voor het rijden zonder rijbewijs.

Nadenken