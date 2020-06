Vraagtekens bij locatie voor demonstratie tegen racisme in Den Bosch

Sportkle­ding ‘weggeef­beurs’ gaat vanwege corona niet door; Vught komt met alterna­tief

10:43 VUGHT - Voor de derde keer op rij zou dit jaar in Vught een sportkleding ‘weggeefbeurs’ worden gehouden. Die kan vanwege corona niet doorgaan. Er is een alternatief bedacht. Inwoners die sportkleding of andere spullen nodig hebben en het zelf niet kunnen betalen, kunnen zich melden.