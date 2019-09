Vraagtekens gewoon ge-DREVEN bij sluiten wijkbeheer Kruisstraat

De gemeente wil de werf in de Kruisstraat, uitvalsbasis voor de werkzaamheden in de openbare ruimte in Rosmalen, Vinkel en Nuland, waar dertien mensen werken sluiten en die mensen vanaf begin 2020 laten werken vanuit de Maashoeve in de Maaspoort.Door voor het noordoostelijk stadsdeel te werken vanuit één locatie verwacht het college dat medewerkers flexibeler kunnen worden ingezet en meer maatwerk mogelijk is.