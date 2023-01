Vrachtwagen vliegt in brand op A59 bij knooppunt Empel Den Bosch

Bijna 1900 minderbe­deel­de Bosschena­ren krijgen behaaglijk warme jas dankzij actie Stichting Weeshuis­jes

DEN BOSCH - Een behaaglijke winterjas inleveren om er een ander blij mee te maken. Voor het vierde jaar op rij heeft Stichting Weeshuisjes een jassenactie op touw gezet. Bedoeld om de minderbedeelde Bosschenaar een steuntje in de rug te bieden. „De aanschaf van zo’n warme jas is tegenwoordig voor velen min of meer een luxe.”

