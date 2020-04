Vrachtwagenchauffeur ‘komt het virus echt niet verspreiden’

Bossche Zarina vindt slang in schuur: ‘Ik ging wat pakken en zag hem opgerold liggen’

17:20 DEN BOSCH - Zarina van Gulik - Doedee deed dinsdagmiddag een bijzondere vondst in haar schuur in de Bossche Kruiskamp. Ze vond een slang opgerold in haar schuur en leek het dier in eerste instantie niet kwijt te kunnen raken.