Vrachtwagenchauffeur moet alwéér tegen eigen wiel plassen: ‘Als de nood aan de man is, wat mot je dan?’

Video Vughtse ligt al 20 jaar op bed: ‘Wát nou beperkt door corona?’

11:38 Elvire van Vlijmen (62) uit Vught heeft een ongeneeslijke auto-immuunziekte. ,,Veel mensen praten over de vrijheid die ze door corona verloren. Over al die beperkende maatregelen. Dan denk ik: Wát nou beperkt, ik lig al twintig jaar op bed en heb me nog geen dag verveeld.”