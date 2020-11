Vrachtwagenchauffeur over gekantelde vrachtwagen met varkens: ‘Ik gaf te veel gas’

Probeersel Den Bosch met eigen omroepje, 84.000 euro voor twee maanden

24 november DEN BOSCH - Uitleg over plannen, wijkbewoners in het zonnetje zetten en filmpjes over activiteiten van en in Den Bosch. Als nieuwe manier om met de inwoners in contact te komen. De gemeente gaat twee maanden experimenteren door met vier programma's per week voor omroep te spelen en trekt daar 84.000 euro voor uit. Ter vergelijking: de lokale omroep Dtv moet het met ruim 230.000 euro doen, voor een heel jaar.