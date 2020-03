Vrachtwagens dwars door Vught centrum is wel veilig volgens onderzoeksbureau; bewoners hebben hun bedenkingen

VUGHT - Vrachtwagens via de Raadhuisstraat naar het bevoorradingshof aan het Ploegveld laten rijden, leidt níet tot onveilige verkeerssituaties. Dat concludeert althans het adviesbureau Exante dat in opdracht van de gemeente een onderzoek uitvoerde. Omwonenden hebben hun bedenkingen maar moeten het rapport nog bestuderen.

Het winkelcentrum Marktveld in Vught gaat rigoureus op de schop. De ‘lelijke blokkendoos’ maakt plaats voor eigentijdse nieuwbouw passend bij het naastgelegen Vughtse Hart. Onderdeel van het plan is dat in de nieuwe situatie vrachtwagens die de winkels bevoorraden via de Raadhuisstraat naar een bevoorradingshof rijden. Omwonenden vrezen onveilige situaties omdat vrachtwagens kruisen met winkelend publiek.

Bevoorradingsverkeer

Volgens Exante voldoet de oplossing echter aan de CROW-richtlijnen voor verkeersveiligheid. Dit houdt in, dat er geen ‘onevenredige frictie’ is tussen het bevoorradingsverkeer (vrachtverkeer) en de andere verkeersdeelnemers in de Raadhuisstraat.

Quote Natuurlijk is het risico op een ongeval nooit uit te sluiten, maar het college is ervan overtuigd dat de gekozen bevoorra­dings­rou­te geen afbreuk doet aan de verkeers­vei­lig­heid in het Vughts centrum College van burgemeester en wethouders Vught

Bij het onderzoek is gekeken naar: de inrichting van de weg en toekomstige intensiteiten van het verkeer, het werkelijk verkeersgedrag op straat en de geregistreerde ongevallen. Op verzoek van een aantal bewoners is ook onderzocht of de verkeersveiligheid toeneemt als de rijrichting van de Raadhuisstraat en Ploegstraat wordt omgedraaid. Dat blijkt niet het geval.

Ruimschoots onder de grens

De toekomstige verkeersdruk blijft volgens het onderzoeksbureau ruimschoots onder de grens die geldt voor een weg zoals de Raadhuisstraat. De wegbreedte en wegontwerp voldoen aan de eisen die er op deze locatie aan gesteld worden, blijkt uit het rapport. Vanuit Duurzaam Veilig en de verkeersveiligheid zou zelfs sprake zijn van de ideale inrichting.

Verkeersgedrag

Ook het verkeersgedrag leidt volgens Exante niet tot onveilige situaties. De kans dat wachtende vrachtwagens de Raadhuisstraat blokkeren, is erg klein. Zelfs kleiner dan één procent, zo laat een kansberekening zien.

Volledig scherm Bewoners Raadhuisstraat vrezen gevaarlijke situaties door vrachtwagens die winkels moeten bevoorraden. © copyright Marc Bolsius

De aanleiding voor het verkeersonderzoek was de zorg van een aantal bewoners in het centrum. Zij betwijfelen, of de bevoorradingsroute door de Raadhuisstraat voldoende veilig is, of de straat het extra vrachtverkeer kan opvangen en of er geen onveilige situaties ontstaan voor de voetgangers en fietsers in het centrum. Een eerdere oplossing waarbij de vrachtwagens achteruit het bevoorradingshof in moesten rijden, werd uiteindelijk teruggedraaid.

Winkelende centrumbezoekers

Volgens het college van burgemeester en wethouders is een ongeval natuurlijk nooit uit te sluiten. ‘Maar het College is ervan overtuigd, dat de gekozen bevoorradingsroute, met vooruit rijdende vrachtwagens, geen afbreuk doet aan de verkeersveiligheid in het Vughts centrum. De bevoorradingsroute door de Raadhuisstraat naar het bevoorradingshof leidt het vrachtverkeer door een openbare, afgebakende verkeersweg. Hiermee wordt het huidige gemanoeuvreer van de vrachtwagens op het Baron van Hövellplein (het parkeerterrein), tussen de winkelende bezoekers, grotendeels overbodig.’

Bewoners plaatsen vraagtekens

Omwonenden zijn er niet gerust op. ,,Wij hebben voorstellen gedaan om de verkeerssituatie te verbeteren. Te kijken naar de verkeersstromen in het hele centrum, niet alleen de Raadhuisstraat. Wij hebben onze vraagtekens en gaan hier zeker nog commentaar op geven maar eerst willen we het rapport goed uitspitten.”