Vreedzaam protest tegen troonfeest Marokkaanse koning bij Van der Valk-hotel Vught

Initiatiefnemer van de feestelijkheden in Vught was de Marokkaanse consul generaal Khalid Guelzim, die in Den Bosch zetelt. Hij nodigde zo’n 100 tot 125 landgenoten uit om samen het troonfeest te vieren.

Mensenrechten

De demonstranten vroegen aandacht vragen voor de mensenrechten in de Rif, een achtergebleven regio in Marokko, en protesteerden tegen het in hun ogen foute regime van de koning. Iedere keer dat er een delegatie met hooggeplaatste Marokkanen arriveerde bij het hotel, hieven ze een ‘strijdkreet’. ,,We willen ze laten weten hoe het er in Marokko écht aan toegaat”, stelde Ababou, met een foto in zijn hand. Daarop is een van de gevangenen te zien voor wie ze het opnemen.