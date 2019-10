Vrienden Landgoed Coudewater heft zichzelf op

In een ultieme poging om de plannen tegen te houden, heeft de belangengroep dit jaar nog geprobeerd om eigenaar te worden van gebouwen op het terrein. Maar daartoe bleken de leden niet genegen of toe in staat ,,Ons voorstel tot overname van het bebouwde deel van Landgoed Coudewater heeft onvoldoende bijval gekregen en is niet haalbaar", schrijft de belangengroep in een brief aan de gemeenteraad en het college van B en W.