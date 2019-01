Vriendenteam beste in derde Nulandse Kwis: ‘Winnen geeft een vet gevoel’

NULAND - Het vriendenteam 'Tielemans Hekwerk' heeft de derde editie van de Nulandse Kwis gewonnen. Dat is zaterdag in café-zaal Kerkzicht in Nuland bekendgemaakt.

"We hebben na de prijsuitreiking de hele avond met de wisseltrofee gesprongen en gedanst", aldus Demi Pennings (24) en Fieke van der Biezen (24). "Liedjes gezongen als 'We are the champions' en 'Simply the best' en zo."

Flinke denktank

"Winnen geeft een vet gevoel", zegt Pennings. "De kern van ons team bestaat uit ongeveer twintig jonge mensen van midden twintig met een flinke denktank die we altijd kunnen raadplegen. Waarom we hebben gewonnen? Misschien onze inzet en het fanatisme. We zijn jong dus snel op mobieltjes en computers. Vragen over vroeger? Iedereen belt opa of oma, oom of tante. We hebben voor iedere vraag of opdracht altijd wel iemand die we kunnen bellen. De pastoor bijvoorbeeld."

Super

De organisatie turfde eind december dat er ongeveer 13 honderd mensen in 67 teams aan de Nulandse Kwis hebben deelgenomen. "Super", vindt Van der Biezen. "Het gonst die avond in Nuland. Je ziet overal in het dorp mensen fietsen, lopen en rondrijden. Bijna iedereen doet mee. Het dorp is dan maar met één ding bezig: de Nulandse Kwis.

De vriendengroep vertegenwoordigt Nuland op 31 maart bij de BD/ED Dorpenkwis op de Noordkade in Veghel. "We willen de eer van ons dorp daar hoog gaan houden. We zijn jong. Dus dat komt goed", aldus Pennings.