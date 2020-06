Vriendschapsband Den Bosch en Chinese stad Wuxi goed voor 30.000 mondkapjes

Het coronavirus raakte ook Wuxi, een stad met 6 miljoen inwoners. De piek van de uitbraak van het virus was daar twee manden eerder dan in Nederland. Inmiddels is het maatschappelijk leven in Wuxi weer grotendeels normaal, met vergelijkbare afstandsregels.

Getest door JBZ

De mondkapjes zijn getest door het Jeroen Bosch Ziekenhuis en worden daar nu gebruikt. In een brief aan zijn collega Mikkers schrijft de burgemeester van Wuxi onder meer dat 'solidariteit en samenwerking het krachtigste wapen zijn tegen een pandemie. ,,We hopen dat het virus in ’s-Hertogenbosch snel overwonnen wordt, net als op dit moment zichtbaar is in onze stad Wuxi.”