‘Vrije’ pastor van Helvoirt Hans Hageman overleden

Hageman, geboren in Tilburg, werd in februari 1988 benoemd tot pastor in Helvoirt en bleef dat tot 2011. Hij was toen 71 jaar, maar zijn vertrek was niet vrijwillig, zei hij zelf. ,,Ze wilden al lang van me af, omdat ze me te los vinden. Mutsaerts is bezig overal weer strenge priesters neer te zetten, hè”, liet hij destijds optekenen in deze krant. Het Bisschop ontkende hem onvrijwillig weggestuurd te hebben.