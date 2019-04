Vrijspraak voor Jos M. die arm verloor bij schietpartij ‘om 70 euro’, andere verdachte pleegde zelfmoord in PI Vught

BEST - De 31-jarige Jos M. die zijn linkerarm verloor bij een bloedige schietpartij in Best, hoeft niet de gevangenis in. De rechter sprak hem woensdag vrij van betrokkenheid bij het geweld op de Melde in Best, vorig jaar zomer. Zijn schoonvader, de 54-jarige Toon N., is wel schuldig bevonden en moet ongeveer een half jaar de cel in.

Toon N. ging vorig jaar juni samen met zijn schoonzoon Jos M. naar een huis in Best van een man van wie hij nog geld tegoed zou hebben. Een bedrag van zeventig euro, vertelde advocaat Mark Nillesen later aan deze krant.

Volgens N. opende de bewoner die dag de voordeur met een jachtgeweer en een boksbeugel in zijn handen. Hij zou het geweer meteen op hem en zijn schoonzoon hebben gericht.

Worsteling

Toen zij het jachtgeweer probeerden af te pakken, ontstond er een worsteling waarbij het geweer afging en N. en Jos M. gewond raakten. N. kreeg het wapen uiteindelijk in handen en sloeg de bewoner daarmee meerdere keren tegen het hoofd en lichaam. Poging tot zware mishandeling, oordeelt de rechter nu.

Volgens Toon N. handelde hij echter uit noodweer en kon hij niet anders. Daar is volgens de rechter geen sprake van. De verdachte stond onuitgenodigd voor de deur van de bewoner, op privéterrein, en het zou hem volgens de rechter duidelijk moeten zijn geweest dat zijn aanwezigheid ongewenst was. Hij had ook kunnen en zelfs moeten vertrekken toen de bewoner de deur met het geweer in zijn handen open deed.

De officier van justitie vond dat ook schoonzoon Jos M. betrokken was bij het geweld, maar daar is volgens de rechter onvoldoende bewijs voor. Ook is helemaal niet duidelijk of de mannen met een vooropgezet plan naar de woning waren gegaan om de bewoner een lesje te leren.

Overleden