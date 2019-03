Vrijspraak voor van mensenhandel verdachte Bosschenaar

De zaak tegen de 48-jarige is lang op de plank blijven liggen. Pas bij een nadere bestudering - enkele dagen voordat hij voor moest komen - vond het openbaar ministerie (OM) dat er te weinig bewijs was tegen de meeste ernstige verdenkingen. Er viel een last van de schouders van de Bosschenaar, die inmiddels in Apeldoorn woont. ,,Toen ik het hoorde, voelde het alsof ik stoned was zonder dat ik drugs had gebruikt”, zei hij voor de rechtbank. Want de hoofdverdachten van de uitgebreide zaak, waarin vrouwen tot prostitutie werden gedwongen en schuldenaren ernstig werden bedreigd, kregen in 2017 zeven en acht jaar cel. Het zijn een vader en zoon met een autobedrijf in Apeldoorn.