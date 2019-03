Vrijwel alles draait om de fun bij Poker Series in De Kentering in Den Bosch

Evenals in oktober vormde De Kentering zondag opnieuw het decor van een voorronde, een van de vijftig in totaal. Ruim negentig liefhebbers -verdeeld over negen tafels- kwamen erop af. Onder hen Yannick Schelle (32) uit Drunen. “Ik heb m’n dag niet. Ben na twee potjes al mijn 15.000 punten kwijt en dus uitgeschakeld. In het eerste potje had ik twee azen in handen. Mijn opponent overtroefde me met vijf kaarten van dezelfde kleur. In het tweede potje had ik twee koningen, maar ik verloor van drie tienen. Puur pech, kan het niet anders noemen. Gelukkig is er een troostronde, waardoor ik nog niet naar huis hoef”, wist Schelle. “Ik poker al twaalf jaar. Heb ooit de ambitie gehad een serieuze pokeraar te worden. Maar omdat ik een gezin heb, is het er niet van gekomen. Het is en blijft een vorm van gokken.”