Vrijwel ‘anonieme’ John Cleese laat zijn silly walks achterwege tijdens wandelingetje door Den Bosch

Wie geluk had, kon de wereldberoemde komiek bij toeval in de Bossche binnenstad al tegen het lijf lopen. Anna Timmerman (72) uit Vught was een van de weinigen die de rasentertainer onmiddellijk herkende. ,,Ik kon mijn ogen niet geloven. Ja, zoiets verwacht je niet in Den Bosch. Nu ik weet dat hij optreedt, is het kwartje gevallen.” Ook Teddy Holterman(23) en Lynn van Meurs, twee medewerkers van café De Druif op de markt waar Cleese even neerstreek, reageerden verbaasd. ,,Eerlijk gezegd hadden we in eerste instantie niet in de gaten dat zo’n wereldberoemd persoon bij ons op het terras zat, met een latte macchiato met karamelsiroop aan de lippen. Nadat een andere bezoeker ons had getipt, hebben we snel gegoogled. En warempel, hij was het écht!”, aldus Holterman.